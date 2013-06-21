Жертвами наводнений во Франции стали уже три человека

Жертвами наводнения на юге Франции стали уже три человека. Метеорологи заявляют, что подобного удара стихии в регионе не фиксировали на протяжении последних 75 лет, сообщает «5 канал» .

Больше всех от высокой воды пострадал административный центр департамента Атлантические Пиренеи - город По. Местная река вышла из берегов, затопив значительную часть его территории и нанеся ущерб на десятки миллионов евро. Приостановлено автомобильное движение на нескольких автомагистралях региона.

Пострадавший департамент посетил Президент Франции Франсуа Олланд. Он проверил, насколько эффективно местная власть борется с последствиями стихии.

Как заявил Олланд, "мы немедленно объявим чрезвычайное положение природного характера. Это позволит выделить необходимые компенсации местным жителям и обеспечить власть пострадавших департаментов всем необходимым. Нужно убедиться, что туристическому сезону ничего не будет угрожать".

Наводнение на юге страны началось в результате многодневных ливней и активного таяния снега в Пиренеях.