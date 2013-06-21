Суррогатное материнство влияет на психику детей

Суррогатное материнство – современный метод вспомогательной репродуктивной технологии. В ходе исследования британские ученые обнаружили, что рожденные с его помощью дети более склонны к агрессии и депрессии, чем те, кто появился на свет традиционным путем или с помощью чужого биологического материала.

Ученые из Центра семейных исследований при Кембриджском университете изучили данные о 30 семьях, в которых дети родились благодаря суррогатному материнству, 66 семьях, где дети появились благодаря другим репродуктивным технологиям, и 53 семьях, где детей зачали и выносили традиционным путем.

Оказалось, что информация о том, как они появились на свет, болезненно отражается на эмоциональном состоянии детей из первой группы. Они чаще страдают от страхов, неврозов, агрессии, депрессии.

По данным Американского сообщества репродуктивной медицины, количество детей, рожденных суррогатными матерями, стремительно растет.

likar.info