Сегодня самый счастливый день в году - ученый

Британский ученый Клифф Арнолл вычислил, что 21 июня – самый счастливый день в году.

Согласно формуле Арнолла, это самый счастливый день в году, когда количество положительных факторов, улучшающих настроение человека, достигает максимума, сообщает Newsru.com со ссылкой на The Telegraph.

Формула счастья Арнолла выглядит следующим образом: O + (NxS) + Cpm/T + He, где О - означает возможность проводить время на открытом воздухе, N - общение с природой, S - социальное взаимодействие, Cpm - детские воспоминания о лете и положительные мысли, Т - температура за окном и He - предвкушение выходных.

Чтобы установить самый счастливый день в году, Арнолл вставил каждый из них в свое уравнение, и третья пятница июня заняла первое место.

Ученый также рассчитал и самый депрессивный день в году. Он приходится на понедельник в конце января и носит неофициальное название Blue Monday (Грустный понедельник).

В этом случае британец учитывал такие факторы, как холодная зимняя погода, долги, оставшиеся после празднования Рождества, и уныние, наступающее после окончания новогодних праздников.