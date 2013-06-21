Рыба защитит артерии

Новые сведения, полученные греческими учеными в ходе исследования были представлены в ходе Всемирного кардиологического конгресса. Научная работа, предусматривала оценки специалистами эффекта омега-3 жирных кислот, принятой в течение четырех недель в количестве 2 грамм в сутки пероральным путем на состояние артериальных стенок курильщиков, пишут зарубежные СМИ.

Так, согласно результатам, употребление в течение недолгого времени омега-3 жирных кислот, способствует улучшению жесткости артерий, а также препятствует ухудшению свойств упругости артериальных стенок, что обычно бывает вызвано курением.

«Полученные нами результаты предполагают способность омега-3 жирных кислот блокировать губительный эффект, оказываемый на функции артерий, что является независимым показателем риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», - отметил в своем докладе доктор Герасімос Сіасос из медицинской школы Афинского университета, больницы «Гиппократион».

«Похоже, эффекты от приема омега-3 жирных кислот, связанные с синергизмом между многократными немного запутанными механизмами, которые включают также противовоспалительные и антиатеросклеротичні действия. Кроме всего прочего, людям, у которых отсутствует диагностирована история ишемической болезни сердца, необходимо потреблять большое количество рыбы, преимущественно жирной, насыщенной омега-3 жирными кислотами, не менее двух раз в неделю».