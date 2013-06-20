Присыпки с тальком - опасны

Многие женщины используют присыпки с тальком в целях интимной гигиены. Новое исследование американских ученых показало, что регулярное исследование этого средства связано с повышенной вероятностью развития рака яичников.

Сотрудники Brigham and Women`s Hospital (Бостон) совместно с коллегами из других научных центров США провели мета-анализ данных 8 исследований с общим участием 8525 женщин с диагнозом эпителиальный рак яичников. В контрольную группу вошли 9,8 здоровых тыс. женщин. Анализ показал, что регулярное и долговременное использование присыпок с тальком в области половых органов связано с 24% увеличением риска развития рака яичников.

По мнению авторов исследования, частицы талька (минерал подкласса слоистых силикатов) проникают во внутренние половые органы, накапливаются и вызывают хроническое воспаление. Это способствует злокачественному перерождению клеток тканей и росту опухоли.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Prevention Research.

likar.info