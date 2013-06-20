Овсянка - самый лучший завтрак

В последнее время очень распространено мнение о том, что завтрак - это самая важная трапеза за день. То, что человек употребляет в пищу на завтрак, влияет на ее настроение и самочувствие, пишут зарубежные СМИ.

Тщательно изучив состояние здоровья и образ жизни десяти тысяч студентов университета, американские специалисты установили, что идеальным завтраком можно считать тарелку овсяной каши и несколько бананов.

Овсяная, как в принципе и любая другая каша, содержит большое количество растительной клетчатки и легкоусвояемых пищевых волокон, которые приводят в норму метаболические процессы и тонизируют стенки кровеносных сосудов. Для того чтобы завтрак каждый день не казался однообразным, можно добавить к кашам омлеты и оладьи, молочные и кисломолочные продукты.

А вот избегать употребления в пищу на завтрак стоит таких продуктов, как копченая колбаса, пышная сдоба, сливочное масло и, в целом, все жирные продукты. Бананы будут прекрасным дополнением к «сегодня» каши, поскольку содержат крахмал, который благотворно влияет на слизистую оболочку кишечника, мескалин, который способствует поднятию настроения. Особенно полезно сьесть с утра несколько бананов, если человек чем-то взволнована. Кроме всего прочего, бананы очень сытными, что обеспечит ощущение сытости вплоть до обеда.