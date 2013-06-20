Украина является источником жертв торговли людьми – США

Украина является источником, транзитной страной и все чаще - конечным пунктом назначения для жертв торговли людьми.

Об этом идет речь в ежегодном докладе Государственного департамента США о ситуации с торговлей людьми во всем мире, сообщает Радио "Свобода"

Как отмечают авторы отчета, украинских мужчин, женщин и детей привлекают к принудительному труду и сексуальной эксплуатации, преимущественно, в России, Польше, Ираке, Испании, Турции, в Чешской Республике. А в самой Украине жертвами принудительного труда становятся граждане Молдовы, Узбекистана, Пакистана, Камеруна и Азербайджана.

Стать жертвами работорговцев рискуют жители сельской местности с ограниченным доступом к трудоустройству. Людей эксплуатируют на строительстве, в сельском хозяйстве, на производстве, в работе по дому, в деревообрабатывающей промышленности, при уходе за больными, а также их вынуждают попрошайничать.

Как отмечается в докладе, по программе борьбы с торговлей людьми на 2013-2015 годы украинское правительство ежегодно выделяет из госбюджета сумму, эквивалентную 120 тыс. долларов. Также существенные суммы продолжают предоставлять международные доноры.

«В прошлом году было выявлено почти 46 тыс. жертв торговли людьми, а еще 27 миллионов, как мы знаем, находятся в рабстве», – заявил госсекретарь США Джон Кэрри, представляя доклад.