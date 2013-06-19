На заводе в Таллинне произошел взрыв, есть жертвы

Взрыв ацетилена сегодня стал причиной гибели рабочего на Балтийском судоремонтном заводе в Таллинне (БСРЗ), еще два человека получили ожоги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Спасательный департамент Эстонии.

По данным спасателей, в результате взрыва частично обрушилась крыша производственного здания. Начался пожар, однако он охватил небольшую площадь. Спасательные работы уже завершены. Угроза дальнейших взрывов ликвидирована. Полиция и Трудовая инспекция расследуют инцидент.

Пресс-служба БСРЗ сообщила, что в пострадавшем от взрыва здании располагается станция по производству ацетилена, который применяется на заводе в качестве горючего для газовой сварки и резки металлов.

Балтийский судоремонтный завод входит в многопрофильный концерн под названием BLRT Grupp, который занимается судостроением и ремонтом, портовыми услугами и стивидорной деятельностью, переработкой металлолома и продажей металлов. В концерн входят 65 предприятий в Эстонии, Латвии, Литве, Украине, России, Финляндии и Норвегии с численностью работников около 4 тысяч человек.