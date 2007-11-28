”Пресс-конференция по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом”

Пресс-конференция по случаю Всемирного дня борьбы со СПИД. Организаторы - ВБО «Всеукраинская Сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД», МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», Национальный координационный совет по вопросам предотвращения распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа. К участию приглашены: и.о.министра здравоохранения Украины Юрий Гайдаев; и.о.министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Виктор Корж; зам.администратора, руководитель Бюро по вопросам разработки политики и координации программ Агентства США по международному развитию Даг Менарчик; Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Уильям Тейлор; директор МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» Андрей Клепиков; председатель Координационного Совета ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» Владимир Жовтяк (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 425 12 74, 425 69 89. Регистрация участников с 11-00.