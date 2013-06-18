В Болгарии 22 ребенка попали в больницу с тяжелыми ожогами

В больницу болгарского города Бургаса с ожогами ступней второй степени попали 22 ребенка из Украины в возрасте от 11 до 13 лет, которые участвуют в Международном фольклорном фестивале в Несебре "Солнце, радость и красота". Дети выступали босиком на раскалённой до 60 градусов сцене.

Об этом сообщил бургасский информационный портал flagman.bg.

"Дети получили ожоги ступней второй степени. Им была оказана первая помощь. В среду они должны приехать на перевязку и контрольный осмотр. В отеле есть врачи, которые будут наблюдать за ними", - сообщила дежурный врач бургасской больницы.

Она добавила, что семерых девочек, которые больше всего пробыли на сцене и получили более серьезные ожоги, пришлось госпитализировать. Им пришлось ввести сильные обезболивающие лекарства.

Сообщается, что юные танцоры должны были исполнить свой танец в чешках, но преподаватель, которая сопровождала их, распорядилась выйти на сцену босиком.

После вступления дети пожаловались на ожоги и были отправлены в больницу областного центра Бургаса. Врачи обработали ожоги. 15 детей после перевязки и обезболивающих уколов были отпущены в гостиницу под наблюдение врачей, работающих на фестивале.

Остальные дети из украинского танцевального коллектива живут в гостинице "Гренада" на курорте Солнечный берег. Здесь же размещены и остальные 300 участников международного фестиваля "Солнце, радость и красота".

"Я не знала, что резиновое покрытие сцены раскаляется до такой температуры. И нас никто не предупредил об этом", - сообщила болгарским журналистам руководитель украинской группы Ирина Шепеленко.

Как сообщает flagman.bg, она дважды теряла сознание, когда увидела, в каком состоянии девочки после исполнения танца покидают сцену.

Издание также утверждает, что люди мэра Несебра угрожали журналистам расправой, если они предадут этот инцидент огласке.