В Болгарии 22 ребенка попали в больницу с тяжелыми ожогами
15:57, 18 июня 2013Зарубежные новости
0
Танцевали на раскаленной сцене
В больницу болгарского города Бургаса с ожогами ступней второй степени попали 22 ребенка из Украины в возрасте от 11 до 13 лет, которые участвуют в Международном фольклорном фестивале в Несебре "Солнце, радость и красота". Дети выступали босиком на раскалённой до 60 градусов сцене.
Об этом сообщил бургасский информационный портал flagman.bg.
"Дети получили ожоги ступней второй степени. Им была оказана первая помощь. В среду они должны приехать на перевязку и контрольный осмотр. В отеле есть врачи, которые будут наблюдать за ними", - сообщила дежурный врач бургасской больницы.
Она добавила, что семерых девочек, которые больше всего пробыли на сцене и получили более серьезные ожоги, пришлось госпитализировать. Им пришлось ввести сильные обезболивающие лекарства.
Сообщается, что юные танцоры должны были исполнить свой танец в чешках, но преподаватель, которая сопровождала их, распорядилась выйти на сцену босиком.
После вступления дети пожаловались на ожоги и были отправлены в больницу областного центра Бургаса. Врачи обработали ожоги. 15 детей после перевязки и обезболивающих уколов были отпущены в гостиницу под наблюдение врачей, работающих на фестивале.
Остальные дети из украинского танцевального коллектива живут в гостинице "Гренада" на курорте Солнечный берег. Здесь же размещены и остальные 300 участников международного фестиваля "Солнце, радость и красота".
"Я не знала, что резиновое покрытие сцены раскаляется до такой температуры. И нас никто не предупредил об этом", - сообщила болгарским журналистам руководитель украинской группы Ирина Шепеленко.
Как сообщает flagman.bg, она дважды теряла сознание, когда увидела, в каком состоянии девочки после исполнения танца покидают сцену.
Издание также утверждает, что люди мэра Несебра угрожали журналистам расправой, если они предадут этот инцидент огласке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter