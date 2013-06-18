Выявлена ключевая причина развития артрита

Университет Макгилла подтвердил: нервная система и фактор роста нервов играют ключевую роль в развитии артрита, пишет News Track India.

Работа ученых также поддерживает теорию, согласно которой снижение уровня фактора роста нервов (белка, способствующего росту и выживаемости нервов, а также вызывающего болевые ощущения) может спасти от артрита.

Ученые специально исследовали воспалительный артрит голеностопного сустава у крыс. В частности, они изучили изменения в нервах и тканях, окружающих пораженный артритом сустав. Для этого использовались особые маркеры, помечающие разные типы нервных волокон. В итоге этого волокна становились отчетливо видны во флуоресцентный микроскоп.

Обычно симпатические нервные волокна регулируют кровоток в кровеносных сосудах. Но после того, как артрит дал о себе знать, эти волокна начали прорастать в воспаленную кожу, располагающуюся над суставом, и обвиваться вокруг чувствительных к боли нервных волокон. В пораженных суставах также фиксировалось большее количество симпатических волокон в целом. А высокая концентрация фактора роста нервов в воспаленной коже у мышей соответствовала исследованию людей. Так, у пациентов с артритом регистрировалось значительное повышение уровня фактора роста.