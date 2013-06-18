Фитнес - лучший антидепрессант

Учеными университета Дьюка (США) установлено, что отличной заменой приема препаратов-антидепрессантов являются занятия физкультурой и спортом, пишут зарубежные СМИ.

Вместо того чтобы принимать таблетки, лучше заняться физическими упражнениями, подобрав для себя наиболее приемлемые. Это ученые советуют как мужчинам, так и женщинам.

Одинаковую пользу для человеческого организма принесут и упражнения на велотренажере, и легкая пробежка, занятия с гантелями или гирями.

Занятия фитнесом положительно влияют я на настроение, помогают избавиться от раздражительности, улучшают сон. Именно благодаря физическим нагрузкам организм вырабатывает серотонин - гормон счастья, который и отвечает за отсутствие депрессии, констатируют ученые американского университета Дьюка.