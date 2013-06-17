После пенной вечеринки в клубе 40 человек получили ожоги глаз

Медики сообщили о почти 40 пострадавших после "пенной вечеринки" в Архангельске (Россия).

40 человек обратились к врачам после "пенной вечеринки" в Архангельске с жалобами на химические ожоги глаз, никто из них госпитализирован не был, сообщил в сегодня РИА Новости представитель областной офтальмологической больницы.

"За медицинской помощью обратились в больницу 36 человек, ни один из них госпитализирован не был. У всех легкая степень повреждения органов зрения, конъюктивы и роговицы глаз, была сделана промывка, обезболивание, назначено соответствующее лечение. Все отправлены по месту жительства", - сказал собеседник агентства.

Согласно предварительной оценке состояния пострадавших, угрозы их жизни нет, прогноз лечения благоприятный.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ночь на 16 июня в ночном клубе Архангельска несколько десятков участников "пенной вечеринки"получили химический ожог глаз. Следственный комитет РФ и региональная полиция начали проверку сообщений о полученных участниками "пенной вечеринки"травмах.