В Китае 300 детей госпитализированы с лихорадкой

Не менее 300 детей госпитализированы в китайской провинции Сычуань с лихорадкой и головокружением, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на новостное агентство "Синьхуа".

Как отмечают местные власти, всем попавшим в больницу - от 8 до 12 лет, причем они ходят в одну и ту же школу города Мэйшань.

Региональный центр профилактики инфекционных заболеваний изучает состояние детей, пытаясь выяснить, что могло спровоцировать недомогания.

bbc.co.uk