В Китае 300 детей госпитализированы с лихорадкой
17:20, 14 июня 2013Зарубежные новости
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...и головокружением
Не менее 300 детей госпитализированы в китайской провинции Сычуань с лихорадкой и головокружением, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на новостное агентство "Синьхуа".
Как отмечают местные власти, всем попавшим в больницу - от 8 до 12 лет, причем они ходят в одну и ту же школу города Мэйшань.
Региональный центр профилактики инфекционных заболеваний изучает состояние детей, пытаясь выяснить, что могло спровоцировать недомогания.
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