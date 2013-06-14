Как правильно мыть руки

Только 5% людей моют руки правильно – так, чтобы уничтожить микробы, вызывающие инфекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Университете Мичигана.

Исследование, проведенное в общественных уборных колледжа, охватило 3,7 тыс. участников. Эксперты тайно наблюдали за тем, как люди моют руки после посещения туалета. Оказалось, что только каждый 20-й мыл руки правильно – намыливал ладони с обеих сторон и между пальцами, и примерно через 20 секунд смывал их проточной водой и вытирал чистым полотенцем. При этом 33% людей мыли руки без мыла, 10% вообще их не мыли. В среднем, мытье рук занимало около 6 секунд. Мужчины чаще женщин не соблюдали правила личной гигиены.

Исследователи отметили, что к вечеру количество тех, кто моет руки после туалета, уменьшалось. В уборных, где висела надпись «Не забудьте помыть руки», люди действительно делали это чаще.

likar.info