Власти Сирии применяли химическое оружие
09:40, 14 июня 2013Зарубежные новости
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Правительство США заявило, что власти Сирии использовали против оппозиции химическое оружие, в том числе зарин.
Как передает русская служба Би-Би-Си, в заявлении Белого дома подчеркивается, что в результате этих действий правительственных подразделений погибли около 150 человек.
В то же время, по мнению властей США, нет никаких доказательств применения химоружия оппозиционными силами.
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