Власти Сирии применяли химическое оружие

Правительство США заявило, что власти Сирии использовали против оппозиции химическое оружие, в том числе зарин.

Как передает русская служба Би-Би-Си , в заявлении Белого дома подчеркивается, что в результате этих действий правительственных подразделений погибли около 150 человек.

В то же время, по мнению властей США, нет никаких доказательств применения химоружия оппозиционными силами.