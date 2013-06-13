В Сирии детей используют как смертников и "живой щит"

Тысячи детей погибли во время сирийского конфликта с марта 2011 года.

Об этом свидетельствуют данные нового доклада ООН, посвященного изучению участия детей в вооруженных конфликтах, передает русская служба Би-Би-Си

Как отмечается в докладе, правительственные войска и повстанцы часто используют детей и подростков в качестве смертников и "живых щитов".

Кроме того, вооруженные группировки сирийской оппозиции заставляют детей выполнять различные вспомогательные работы, например, доставку боеприпасов.

По данным ООН, сирийская армия также прибегает к пыткам детей, заподозренных в связах с мятежниками.

Всего в документе рассматривается 21 страна, где дети наиболее сильно пострадали от вспышек насилия.

Впервые в "позорный список" организации попала Республика Мали, где в январе этого года началась крупная военная операция против мятежников-исламистов с участием французской армии.