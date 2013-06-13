Квашеные помидоры улучшают микрофлору кишечника

Соленые огурцы, квашеные помидоры и прочая домашняя консервация, которая не проходила полной стерилизации на производстве, очень полезна для нашего организма. Ученые пришли к таким выводам, когда искали причину увеличения количества пищевых расстройств, сообщает Daily Mail

Эксперты выяснили, что одной из основных причин ухудшения здоровья пищеварительной системы, стало то, что мы отказались от многих продуктов.

Например, ученые обратили внимание, что в домашней консервации, а в частности в маринованных помидорах и огурцах, очень много полезных веществ и бактерий, которыми мы сейчас пренебрегаем. Их недостаток сказывается на микрофлоре кишечника и часто вызывает проблемы со здоровьем. Также медики советуют готовить из домашних продуктов йогурты, квашеную капусту и печь хлеб. По мнению экспертов, это укрепит иммунитет и улучшит не только микрофлору кишечника, но и самочувствие в целом.