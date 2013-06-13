Рейтинг профессий, вызывающих ожирение

Сотрудники рекрутинговой компании CareerBuilder JobSearch провели исследование, посвященное профессиям, которые способствуют ожирению, пишет "РБК daily".

Лидерами по набору лишнего веса оказались учителя и инженеры, а самыми стройными – ученые и рабочие заводов. В ходе исследования специалисты разделили все профессии на две группы: способствующие похудению или ожирению. Они опросили около 3 тыс. 700 человек, 55% из них считают, что имеют лишний вес, причем 40% уверены, что поправились из-за своей работы.

С риском ожирения связаны такие должности, как помощник директора (69%), инженер (56%), учитель (51%) и юрист (48%). А вот 16% опрошенных заявили, что похудели в результате своей работы. Среди самых "стройных" оказались такие профессии, как рабочий завода и ученый.

Более половины респондентов назвали причиной ожирения сидячую работу, около 35% – стресс, 26% – нерегулярное и нездоровое питание, 17% – участие в корпоративных вечеринках и праздничных ужинах с коллегами, 9% – нехватку времени для приема пищи, а также давление коллег относительно питания.

По словам авторов исследования, около половины опрошенных регулярно посещает тренажерный зал, а 30% выполняют физические упражнения дома. Кроме того, многие работодатели пытаются положительно повлиять на здоровье своих подчиненных. Так, около трети респондентов заявили, что их компании бесплатно предоставили им абонементы в спортзал.

korzonews.info