Поляк совершил акт самосожжения возле канцелярии Туска

Сегодня в Варшаве поляк совершил акт самосожжения перед канцелярией главы правительства Польши Дональда Туска.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь варшавской полиции Мариуш Мрозек.

По его словам. 56-летний мужчина в тяжелом состоянии, с ожогами 60% тела, доставлен в больницу.

Как сказал пресс-секретарь, мужчина не имел с собой никаких плакатов, и не объяснил, почему он это сделал. "Рядом уже несколько дней продолжается пикет, но он не был его участником", - добавил Мрозек.

По его словам, мужчина приехал в Варшаву из региона, расположенного вблизи польской столицы.

Как сообщает телеканал TVN24 со ссылкой на одного из свидетелей, пострадавший "ничего не говорил, не кричал, просто присел. До этого ходил по противоположной стороне улицы".

"Сидел несколько минут, говорил о ситуации в стране, но спокойно. Я раздавал листовки неподалеку. Смотрел на него, и думал, что он поливает себя водой. Рядом проходила девушка, которая тоже, по-видимому, так подумала, а он себя поджег", - добавил второй свидетель.

Полиция прибыла на место происшествия через несколько секунд в связи с тем, что в это время в канцелярию должна была прибыть заграничная делегация.

По данным польских СМИ, мужчина, которого отвезли в больницу, находится в сознании.

Портал Wp.pl напоминает, что похожий случай произошел в Польше в сентябре 2011 года, тогда самосожжение совершил бывший чиновник центрального следственного бюро полиции. Перед тем, как поджечь себя, этот мужчина прикрепил к скамье письмо к главе правительства Польши, копия которого была разослана электронной почтой в редакции нескольких польских газет и политикам. В письмах речь шла о якобы коррупции в одной из налоговых администраций в Варшаве. В то же время причиной его поступка называли огромные долги.