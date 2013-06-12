Сыр - средство от кариеса

Сыр снижает риск кариеса. Такой вывод сделали сотрудники Академии общей стоматологии США по результатам исследования.

В исследовании участвовали 68 детей в возрасте 12-15 лет. Их разделили на три группы: одна группа ела сыр чеддер, другая – йогурт без сахара, а третья выпила стакан молока. До прохождения теста и через 10, 20 и 30 минут после его окончания у детей измерили уровень рН (щелочной уровень) на поверхности зубов. Чем он выше, тем лучше зубы защищены от эрозии.

Оказалось, что употребление молока или йогурта не отразилось на уровне рН во рту. А у детей, которые ели сыр, уровень значительно вырос. Кроме того выяснилось, что сыр высвободил химические соединения, которые образовали на зубах защитный слой, дополнительно защищающий зубы от разрушения кислотами.

likar.info