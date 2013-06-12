Пессимизм убивает мозг

Пессимисты демонстрируют сниженную адаптивность к происходящему во внешнем мире, - говорят психологи. Причем, это можно проследить, наблюдая за их мозгом. Недавно сотрудники Австралийского института неврологии в сотрудничестве со своими коллегами провели исследование нейропластичности. Они изучали деятельность мозга во время депрессии, а также просто у пессимистически настроенных людей.

Нейропластичность - умение человеческого мозга, заключающееся в возможности изменяться под действием опыта

В понятие «нейропластичность» входит формирование новых нейронов и разрастание тех, что уже существуют, цель процесса - создание новых соединений. На этом процессе (в данном случае, несомненно, описанном достаточно грубо) и основываются обучение и память.

Дабы подойти к исследованию несколько нестандартно, ученые не только просили респондентов выполнять определенные тесты, но также воспользовались магнитной стимуляцией мозга. Как оказалось, нейропластичность повысилась только у здоровых участников исследования, которые в целом демонстрировали позитивный настрой. У пессимистов мозг гораздо «ленивее» откликался на возбудители.Также снижение нейропластики связано с депрессией, однако, ученые не готовы с полной уверенностью сказать, что является причиной, а что — следствием. Впрочем, все может зависеть от индивидуального случая.

Примечательно, что о нейропластичности заговорили сравнительно недавно. Ранее полагали, что структура головного мозга остается неизменной всю жизнь после того, как формируется в детстве.

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