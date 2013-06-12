Загорелся и упал вертолет "скорой": есть жертвы

Один человек погиб, трое получили ранения в результате крушения вертолета медицинской службы в американском штате Оклахома, сообщает телеканал KFSM-TV со ссылкой на сотрудников медслужбы.

Вертолет "воздушной скорой помощи" загорелся и упал возле больницы поселка Талихина в юго-восточной части Оклахомы, где проживают представители коренной народности чокто. На борту вертолета находились четыре человека, один из которых в результате аварии скончался, отмечает РИА Новости.

По данным телеканала, двое из трех раненых находятся в больнице, рядом с которой произошло крушение. Третий пострадавший был в критическом состоянии перевезен в другую больницу при помощи аналогичного медицинского вертолета. Информации о причинах инцидента по-прежнему нет.

На прошлой неделе аналогичное ЧП произошло в штате Кентукки на востоке США. При крушении вертолета "воздушной скорой помощи"тогда погибли три человека. Причина аварии пока не выяснена.