Из-за взрыва рухнуло заводское строение, погибли 11 человек

На востоке Китая рухнуло заводское строение, погибли 11 человек.

Все 20 человек, оказавшиеся под завалами в результате взрыва, произошедшего на кухне столовой на первом этаже служебного здания газотопливной компании города Сучжоу (провинция Цзянсу), найдены, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Синьхуа». Из них 11 человек погибли.

Итоги предварительного расследования свидетельствуют о том, что причиной аварии послужила утечка газа из газопровода, в результате чего произошел взрыв, который привел к обрушению всего трехэтажного служебного здания компании.

Остальные девять человек находятся на лечении, их жизни вне опасности.