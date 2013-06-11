Мобильные телефоны нагревают мозг и повышают давление

Ученые провели новые исследования, изучая воздействие мобильных телефонов на организм человека. Ранее уже было установлено, что излучение мобильных телефонов способствует образованию злокачественных опухолей мозга, рака щитовидки, а также развитию бесплодия у мужчин. Десятилетний эксперимент, проведенный специалистами ВОЗ в 13 странах, показал, что активные пользователи сотовой связи болеют карциномой на 50 процентов чаще остальных. Кроме того, было доказано, что мобильный телефон может вредить здоровью беременных и их потомства, сообщает в материале Информинг.

Новые исследования, похоже, пополнили печальный список негативных последствий "дружбы" с "мобильником". Так, в Италии медики обнаружили, что во время разговора по мобильному телефону давление повышается в среднем на 5-10 миллиметров. Как отмечают врачи, подобные скачки давления особенно опасны для людей после 40 лет.

В свою очередь, группа ученых из разных стран открыла, что излучение мобильных устройств способно повышать температуру мозга.

Это удалось выяснить благодаря эксперименту, в ходе которого макет головы был заполнен физиологическим раствором, по составу близком к водно-солевому раствору в теле человека. Прикладывая к "уху" головы-макета телефоны разных фирм-изготовителей, исследователи измеряли степень воздействия их на "абонента".

"Излучение мобильных телефонов действительно вызывает увеличение температуры головного мозга и создает эффект микроволновой печи", - констатировал специалист в данной области исследований, профессор Нькастлского университета Джон Айткен.

Он объяснил, что повышение температуры коры головного мозга приводит к отмиранию и некрозу ее тканей, и как следствие, к ухудшению мозговой деятельности.