Мобильные телефоны нагревают мозг и повышают давление
17:54, 11 июня 2013Зарубежные новости
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10-летний эксперимент специалистов ВОЗ
Ученые провели новые исследования, изучая воздействие мобильных телефонов на организм человека. Ранее уже было установлено, что излучение мобильных телефонов способствует образованию злокачественных опухолей мозга, рака щитовидки, а также развитию бесплодия у мужчин. Десятилетний эксперимент, проведенный специалистами ВОЗ в 13 странах, показал, что активные пользователи сотовой связи болеют карциномой на 50 процентов чаще остальных. Кроме того, было доказано, что мобильный телефон может вредить здоровью беременных и их потомства, сообщает в материале Информинг.
Новые исследования, похоже, пополнили печальный список негативных последствий "дружбы" с "мобильником". Так, в Италии медики обнаружили, что во время разговора по мобильному телефону давление повышается в среднем на 5-10 миллиметров. Как отмечают врачи, подобные скачки давления особенно опасны для людей после 40 лет.
В свою очередь, группа ученых из разных стран открыла, что излучение мобильных устройств способно повышать температуру мозга.
Это удалось выяснить благодаря эксперименту, в ходе которого макет головы был заполнен физиологическим раствором, по составу близком к водно-солевому раствору в теле человека. Прикладывая к "уху" головы-макета телефоны разных фирм-изготовителей, исследователи измеряли степень воздействия их на "абонента".
"Излучение мобильных телефонов действительно вызывает увеличение температуры головного мозга и создает эффект микроволновой печи", - констатировал специалист в данной области исследований, профессор Нькастлского университета Джон Айткен.
Он объяснил, что повышение температуры коры головного мозга приводит к отмиранию и некрозу ее тканей, и как следствие, к ухудшению мозговой деятельности.
По мнению врачей, разговор по "мобильнику" не должен длиться больше трех минут, при этом лучше всего пользоваться гарнитурой. Также медики рекомендовали отключать устройство на ночь или, по крайней мере, держать его подальше от себя во время сна.
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