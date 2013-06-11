Пятиэтажный дом в Индии обрушился из-за проливных дождей

Погибли 4 человека

В результате обрушения пятиэтажного жилого дома в Мумбаи погибли четыре человека. Как передает ИТАР-ТАСС, шестеро получили ранения. На месте чрезвычайного происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. itar-tass.com Как сообщал УНИАН, обрушение дома в центре Мумбаи произошло вечером 10 июня. По данным индийского телеканала NDTV, внутри рухнувшего здания могут находиться по меньшей мере 20 человек. Причиной инцидента могли стать проливные дожди.

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