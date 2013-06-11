В Грузии обвалилась часть крыши нового здания парламента
10:29, 11 июня 2013Зарубежные новости
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К счастью, пострадавших нет
Часть крыши обрушилась на нулевой этаж нового здания грузинского парламента в Кутаиси, в которое депутаты переехали осенью прошлого года.
Как передает русская служба Би-Би-Си, по словам начальника аппарата парламента Грузии Зураба Мараквелидзе, причиной инцидента стало повреждение одной из труб, из которой хлынул сильный поток воды, разрушивший гипсокартонную стену, что, в свою очередь, спровоцировало частичное обрушение крыши.
"К счастью, пострадавших нет", - добавил Мараквелидзе.
Некоторые грузины считают новое здание парламента символом возрождения страны. При этом в коалиции "Грузинская мечта", пришедшей к власти осенью 2012 года, считают, что парламент должен быть расположен в Тбилиси.
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