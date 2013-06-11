Чем утолить жажду

Наиболее полезно летом утолять жажду негазированной природной водой – она не имеет калорий, хорошо восполняет потерю жидкости, пишут иностранные СМИ.

Благоприятно питьё компотов и морсов из сухофруктов или фруктов, если они содержат мало сахара.

Для утоления жажды также подходит квас – он содержит аминокислоты и ускоряет усвоение пищи. Однако для питья полезен квас натурального брожения. В нём должны быть только закваска, вода, сахар и зерно. Допустимо утолять жажду минеральной водой, но следует учитывать – злоупотребление этой жидкостью вызывает образование камней в почках.

Превосходным терморегулятором является зелёный чай – хорошо охлаждает организм и избавляет от чувства жажды. Этот напиток компенсирует потерю микроэлементов, выходящих с выделениями пота.