Кофе продлевает жизнь

Кофе - один из самых популярных напитков на Земле. В последнее же время ученые стали говорить о пользе кофе для здоровья, пишет The Indian Express. Например, Национальный раковый институт провел исследование более 400000 человек 50-71 года. Когда наблюдение начиналось в 1995 году, у них не было значительных заболеваний.

К 2008 году более 50000 человек скончались. Однако люди, выпивавшие по 2-3 чашки кофе в день, умирали на 10% реже по сравнению с тем, кто кофе не пил вовсе. Притом, для женщин риск снижался еще больше - на 13%. Каким образом кофе продлевал жизнь, ученые не знают.

Было и другое исследование, в ходе которого люди выпивали по 3-4 чашки кофе в день объемом 150 миллилитров или одну большую порцию кофе из Starbucks. Оказалось, именно умеренное потребление кофе спасало от диабета 2 типа, повторного возникновения базально-клеточного рака кожи, рака простаты, рака ротовой полости и груди.

В свою очередь, эксперименты с животными говорят, что кофеин изменяет биохимическую среду в мозге. И это уменьшает вероятность развития деменции. В 2012 году ученые из Университета Иллинойса протестировали эффект кофеина на мышах. У грызунов вызывали кислородное голодание, что препятствовало формированию воспоминаний.

Половине мышей давали дозу кофеина, эквивалентную нескольким чашкам. После того, как приток кислорода возобновлялся, у этой группы грызунов способность формировать новые воспоминания восстанавливалась на 33% быстрее, чем у второй группы мышей.

Анализ тканей мозга показал: кофеин нарушал работу аденозина - вещества, располагающегося в клетках и дающего энергию. При протечках (когда клетки в стрессе или травмированы) аденозин инициирует цепочку химических реакций, приводящую к воспалению. А это может нарушить работу нейронов, грозя деменцией.