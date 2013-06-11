В индийском городе Мумбаи обрушился 5-этажный дом

Пятиэтажный жилой дом обрушился вчера в центре индийского города Мумбаи.

Как передает РИА «Новости», информации о погибших и пострадавших пока нет.

Представитель пожарной службы сообщил агентству Франс Пресс, что на месте ЧП идет спасательная операция. "Мы не знаем, сколько людей блокированы внутри", - сказал пожарный.

Вместе с тем индийский телеканал NDTV со ссылкой на местных жителей сообщает, что внутри рухнувшего здания могут находиться по меньшей мере 20 человек, в большинстве - дети и пожилые люди.

Как отмечает NDTV, с воскресенья в Мумбаи идут сильные ливни, которые привели к переносу поездов и авиарейсов.