В индийском городе Мумбаи обрушился 5-этажный дом
08:39, 11 июня 2013Зарубежные новости
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Внутри - дети и пожилые
Пятиэтажный жилой дом обрушился вчера в центре индийского города Мумбаи.
Как передает РИА «Новости», информации о погибших и пострадавших пока нет.
Представитель пожарной службы сообщил агентству Франс Пресс, что на месте ЧП идет спасательная операция. "Мы не знаем, сколько людей блокированы внутри", - сказал пожарный.
Вместе с тем индийский телеканал NDTV со ссылкой на местных жителей сообщает, что внутри рухнувшего здания могут находиться по меньшей мере 20 человек, в большинстве - дети и пожилые люди.
Как отмечает NDTV, с воскресенья в Мумбаи идут сильные ливни, которые привели к переносу поездов и авиарейсов.
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