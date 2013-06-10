40 человек погибли из-за сильных штормов на Шри-Ланке

40 человек погибли из-за сильных штормов, обрушившихся на западное побережье Шри-Ланки, сообщают власти страны.

Еще по меньшей мере 30 человек пострадали, и более 30 ланкийцев числятся пропавшими без вести. Продолжается поисково-спасательная операция, в которой участвуют военные, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Также в Шри-Ланке идет расследование действий властей - чиновников подозревают в том, они вовремя не предупредили рыбаков о надвигающемся стихийном бедствии.

bbc.co.uk