40 человек погибли из-за сильных штормов на Шри-Ланке
17:40, 10 июня 2013Зарубежные новости
0
Продолжается спасательная операция
40 человек погибли из-за сильных штормов, обрушившихся на западное побережье Шри-Ланки, сообщают власти страны.
Еще по меньшей мере 30 человек пострадали, и более 30 ланкийцев числятся пропавшими без вести. Продолжается поисково-спасательная операция, в которой участвуют военные, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Также в Шри-Ланке идет расследование действий властей - чиновников подозревают в том, они вовремя не предупредили рыбаков о надвигающемся стихийном бедствии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter