Лучшее место в офисе - возле окна

Известно, что яркий свет помогает регулировать сон, улучшает настроение и даже повышает продуктивность труда. Поэтому лучшее место в офисе - рядом с окном, пишет The Daily Mail.

К примеру, если человек работает рядом с окном в солнечный день, это повысит его внимательность в два раза по сравнению с тем, кто сидит в центре комнаты под искусственным освещением.

А вот если человек плохо спит, ученые советуют 30-минутную прогулку при утреннем солнце. Это поможет наладить работу внутренних часов. В особенности данная закономерность наблюдается у пожилых людей с первыми признаками деменции (у них солнечные ванны в начале дня улучшали режим сна и повышали умственные способности на 10%). По этой причине пожилым людям нужно как можно чаще гулять.

По словам Расселла Фостера из Оксфордского Университета, все дело в серотонине ("гормоне счастья"). Он выделяется на солнце. Сейчас люди редко проводят много времени на солнце. Менее 5% дневного света проникают в здания, а энергосберегающие лампы вообще не могут восполнить нехватку света (не хватает мощности).