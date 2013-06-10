В Китае из-за проливных дождей пострадали более 3,5 млн человек

За минувшие несколько дней в результате проливных дождей в различных районах Китая понесли материальный ущерб 3,57 млн человек, сообщает агентство «Синьхуа».

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в 10 провинциях страны, включая Хубэй, Хунань, Цзянси, Аньхой, Юньнань и Гуйчжоу. По официальным данным, жертвами удара стихии стали 13 человек, отмечает ИТАР-ТАСС.

Проливные дожди уничтожили 287 тыс. га сельхозугодий и разрушили свыше 1,5 тыс. жилых построек.

Общий экономический ущерб оценивается в 1,29 млрд юаней (209 млн долларов).