В Китае из-за проливных дождей пострадали более 3,5 млн человек
09:53, 10 июня 2013Зарубежные новости
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Разрушены тысячи домов
За минувшие несколько дней в результате проливных дождей в различных районах Китая понесли материальный ущерб 3,57 млн человек, сообщает агентство «Синьхуа».
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в 10 провинциях страны, включая Хубэй, Хунань, Цзянси, Аньхой, Юньнань и Гуйчжоу. По официальным данным, жертвами удара стихии стали 13 человек, отмечает ИТАР-ТАСС.
Проливные дожди уничтожили 287 тыс. га сельхозугодий и разрушили свыше 1,5 тыс. жилых построек.
Общий экономический ущерб оценивается в 1,29 млрд юаней (209 млн долларов).
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