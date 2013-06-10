У Магдебурга вода прорвала дамбу, эвакуированы 20 тыс человек
09:51, 10 июня 2013Зарубежные новости
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Пик наводнений в ближайшие дни
У Магдебурга, столицы земли Саксония-Анхальт, где, как и в других землях Германии, из-за сильных дождей разлились реки, вода прорвала дамбу на Эльбе.
Более 20 тыс. местных жителей были вынуждены эвакуироваться, сообщает радио «Свобода».
Президент Германии Йоахим Гаук посетил город Халле в окрестностях Магдебурга, где особенно чувствителен ущерб от наводнения, и выразил поддержку жителям.
Пик наводнений в Германии ожидается в ближайшие дни.
В воскресенье новые предупреждения о возможных сильных дождях передавались средствами массовой информации Чехии.
За прошедшую неделю при наводнениях в Австрии, Словакии, Германии и Чехии погибли не менее 10 человек.
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