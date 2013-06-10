Ливень затапливает Чехию

Ливни, а также град обрушились на чешские города и села в воскресенье во второй половине дня, в первую очередь на западе Чехии.

Как передает Радио Прага , серьезно пострадали от ливня области городов Лоуны и Млада Болеслав. Вода затопила дороги, сады и дома. В некоторых регионах Устецкого края в течение двух часов выпало до 30 мм осадков. В городе Нератовице шел град размером сравнимый с мячиками для игры в настольный теннис.

В ночь с субботы на воскресенье в области города Кладно из-за сильного дождя экстремально поднялся уровень воды в Заколанском потоке. Затопленными оказались некоторые дома в деревнях Малые и Большие Чичовицы, Окорж, Белоки.

«Гроза была короткой, всего полчаса, но очень сильной. По Заколанскому потоку бежала большая волна, пришлось немедленно предупреждать жителей, в том числе и дачников, следить за мостами, эвакуировать автомобили», - рассказала пресс-секретарь местной пожарной службы Ленка Косткова.

Между тем, чешские города и села готовятся к следующей волне стихии. По приказу Центрального кризисного штаба, все металлические гидростены, а также плотины, возведенные из мешков с песком, останутся до специального распоряжения на своем месте.

В ночь с воскресенья на понедельник, когда ожидаются сильные ливни и должно выпасть до 80 мм осадков, в городах и селах муниципалитеты организуют постоянное патрулирование. В полной готовности находятся все спасательные службы, а также военные. Предупреждение в первую очередь касается Южночешского, Центральночешского, Пльзеньского, Устецкого краев, а также Праги.