В Индии в ущелье упал автобус со школьниками

13:44, 07 июня 2013
Зарубежные новости
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Погибли 18 людей

В северном индийском штате Химачал-Прадеш при падении автобуса в ущелье 18 человек погибли, 14 получили травмы.

 
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Zee News.
 
Инцидент произошел сегодня утром. Всего в автобусе, следовавшем из Пунрадхара в Солан, находилось 35 человек.
 
Значительное число жертв, по предварительным данным, - школьники.
 
Все пострадавшие уже госпитализированы.
 
Причина трагедии выясняется.
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