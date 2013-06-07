В Индии в ущелье упал автобус со школьниками
13:44, 07 июня 2013Зарубежные новости
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Погибли 18 людей
В северном индийском штате Химачал-Прадеш при падении автобуса в ущелье 18 человек погибли, 14 получили травмы.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Zee News.
Инцидент произошел сегодня утром. Всего в автобусе, следовавшем из Пунрадхара в Солан, находилось 35 человек.
Значительное число жертв, по предварительным данным, - школьники.
Все пострадавшие уже госпитализированы.
Причина трагедии выясняется.
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