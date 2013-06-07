В Индии в ущелье упал автобус со школьниками

В северном индийском штате Химачал-Прадеш при падении автобуса в ущелье 18 человек погибли, 14 получили травмы.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Zee News.

Инцидент произошел сегодня утром. Всего в автобусе, следовавшем из Пунрадхара в Солан, находилось 35 человек.

Значительное число жертв, по предварительным данным, - школьники.

Все пострадавшие уже госпитализированы.

Причина трагедии выясняется.