Вино сокращает риск переломов и остеопороза

Результаты недавно проведенного исследования в Британии порадуют любителей таких напитков, как красное так и белое вино. Оказывается, бокал натурального вина в день способствует укреплению костной ткани, сокращая риск переломов и остеопороза, пишут иностранные СМИ.

Другие спиртные напитки не имеют подобного действия. Не смотря на то, что алкоголь в умеренном количестве приносит пользу организму, чрезмерное его употребление, наоборот, приводит к плачевным последствиям.

В исследовании принимали участие тысяча пар близнецов женского пола. Было замечено, что у тех добровольцев, которые регулярно выпивали небольшое количество вина, прочность позвоночника и костей бедер была выше. При этом авторы исследования не установили никакого взаимосвязи`связи между употреблением в пищу большого количества овощей и фруктов и риском развития такого заболевания, как остеопороз..

Тем временем, традиционные «западный» рацион питания, состоящий из обжаренного рыбного филе, жареной картошки, печеной фасоли, пирогов с мясом и других блюд, как оказалось, негативно влияет на состояние костей, делая их хрупкими.

На данный момент ученые не могут ответить на вопрос, чем именно обусловлен положительное влияние натурального вина на костную ткань. Есть предположение, что такой эффект обеспечивается за счет содержания в вине полифенолов. А вот алкогольная составляющая вряд ли дает положительный эффект.