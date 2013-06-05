Наводнение в Европе собирает жертв

Не менее 11 человек погибли в Центральной Европе в результате сильных наводнений, вызванных проливными дождями, которые идут с середины прошлой недели.

Как передает РИА «Новости», восемь человек погибли в Чехии, двое - в Австрии и один - в Швейцарии. Ведутся поиски пропавших без вести.

В Германии около 4,6 тыс. военнослужащих бундесвера в настоящее время участвуют в борьбе с наводнением, которое уже несколько дней продолжается в ряде регионов Германии. Немецкий канцлер Ангела Меркель сообщила, что правительство выделит 100 млн евро пострадавшим от наводнений.

Наиболее сложная паводковая ситуация сложилась в последние дни в польском Дольношленском воеводстве, на стыке границ Польши, Германии и Чехии. В минувшие выходные из-за непрекращающихся дождей ряд рек в регионе разлились, нарушив движение на дорогах местного значения. В некоторых населенных пунктах вода залила первые этажи домов.

Чрезвычайное положение в связи с наводнением было введено 2 июня во всех краях Чехии, за исключением Пардубицкого края. Согласно последним данным, по всей стране спасатели эвакуировали из зон затопления более 8 тыс. человек. По данным синоптиков, в ближайшие дни уровень воды в Чехии спадет, однако, ожидается, что будут затоплены районы в Словакии и Венгрии. В западных округах Венгрии Дьор и Комаром, а также в частях округа Пешт и столицы Будапешта введен режим повышенной готовности. Ожидается самый высокий уровень воды в Венгрии за 50 лет.

В Австрии были мобилизованы 20 тыс. пожарных, спасателей и полицейских, а также 800 военных для ликвидации последствий наводнения. Два из трех речных портов Вены затоплены, как и часть парковой зоны "Дунайский остров" между основным руслом Дуная и обводным каналом. Дунайский Канал, протекающий в историческом центре города, тоже местами вышел из берегов.