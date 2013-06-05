Передозировка кофеина приводит к психическим расстройствам

Огромное количество людей регулярно злоупотребляют кофеиносодержащими напитками – без разницы, большая чашка ароматного кофе ли это, или же банальный энергетик Ред Булл в течение утомительного дня.

Согласно новой редакции Диагностического и статистического руководство по психическим расстройствам, изданного Американской психиатрической ассоциацией на прошлой неделе, такого рода чрезмерное потребление кофеина может привести к состоянию, классифицируемому как «кофеиновое опьянение», пишет издание Тime. Такое состояние, отмечают медики, не имеет ничего общего с классическим опьянением – блаженным ступором, однако оно является не менее вредным для организма человека, а иногда его последствия могут быть намного более серьезными.

Если вы регулярно употребляете более 250 мг кофеина в сутки, то, скорее всего, не раз испытывали большинство из следующих симптомов: беспокойство, нервозность, возбуждение, бессонница, прилив крови к лицу, диурез (постоянная беготня в туалет), желудочно-кишечные расстройства, мышечные подергивания, бессвязный поток мыслей и речи, тахикардия или сердечная аритмия, периоды психомоторного возбуждения (непреднамеренные движения, к примеру, быстрое подпрыгивание на одной ноге).

Эти расстройства в старой редакции руководства по психическим расстройствам, подпадало под категорию «Кофеиновые расстройства». Новое руководство дает им новое определение – кофеиномания. Согласно новому документу ассоциации психиатров, симптомы отмены кофеина включают усталость, головную боль и затрудненную фокусировку внимания.

«Кофеин – это наркотик, мягкий стимулятор, который используется почти всеми на ежедневной основе», – говорит доктор Чарльз О`Брайен, который возглавляет рабочую группу по расстройствам, связанным с веществами. «Но в нем есть и подводные камни. Если вы пьете много кофе, по крайней мере, две или три чашки за один раз, то при резком прекращении употребления кофеина вы получите банальную ломку», – добавляет он.

Впрочем, медики отмечают, что любой кофеман, который в силу разных причин вынужден был прекратить пить кофе, знает, что симптомы после отмены ежедневной дозы бодрящего напитка вполне терпимы – некоторые неудобства может причинить, разве что, головная боль, пишет fedpost.ru

korzonews.info