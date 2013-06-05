В столице Словакии объявлено чрезвычайное положение

Уровень Дуная в Братиславе достиг 971 см и продолжает расти.

На всей территории столицы Словакии объявлено чрезвычайное положение, передает ИТАР-ИТАСС

За прошедшую ночь уровень воды в окрестностях столицы вырос на 30 см. Также прибывает вода в населенных пунктах, расположенных ниже по течению, вплоть до границы с Венгрией.

По мнению экспертов, наводнение достигнет кульминации завтра, когда "большая вода" из Австрии докатится до Словакии. Уровень воды в Дунае подойдет к отметке в 10 метров. Стабилизации ситуации ожидается не ранее конца текущей недели.