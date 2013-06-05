Здоровый образ жизни сохраняет память

Масштабное исследование, проведенное специалистами Калифорнийского университета (Лос-Анджелес) совместно с фондом Гэллапа, показало, что правильное питание, отказ от курения и регулярные физические упражнения, помимо всего прочего, положительно влияют на мозговую функцию и могут отсрочить начало ее возрастных изменений, пишет Медпортал. Так, была выявлена обратная зависимость между степенью приверженности здоровому образу жизни и частотой жалоб на плохую память во всех возрастных группах. Работа опубликована в июньском номере журнала International Psychogeriatrics.

Свои выводы авторы исследования сделали на основании результатов общенационального опроса, в котором приняли участие более 18 с половиной тысяч американцев в возрасте от 18 до 99 лет. Респонденты должны были ответить на пять вопросов:

- Курите ли Вы?

- Питались ли Вы вчера в течение дня правильно?

- Съели ли Вы в течение последней недели пять или более порций овощей и фруктов?

- Занимались ли Вы в течение последней недели физическими упражнениями полчаса или дольше?

- Испытываете ли Вы проблемы с памятью?

Анализ полученной информации показал, что приверженность хотя бы одному из факторов здорового образа жизни на 21 процент снижает риск ухудшения памяти во всех возрастных группах по сравнению с полным их отсутствием. Среди тех респондентов, которые сообщили о присутствии двух таких факторов в своей жизни, вероятность возникновения проблем с памятью снижается на 45 процентов, трех - на 75 процентов, более трех - на 111 процентов.

Исследование также выявило закономерности, удивившие авторов. Так, оказалось, что здоровый образ жизни более характерен для возрастной группы старше 60 лет, чем для людей среднего возраста (40 - 59 лет) и более молодых (18 - 39 лет). 70 процентов пожилых респондентов сообщили о том, что придерживаются хотя бы одного фактора здорового образа жизни, в то время как среди 40 - 59-летних таких оказался 61 процент, а 18 - 39-летних - 58 процентов. По мнению авторов, пожилые люди склонны по совету врачей менять свой образ жизни и отказываться от вредных привычек, так как ощущают их последствия на своем здоровье.

Кроме того, среди более молодых респондентов оказался больший, чем ожидалось, процент тех, кто сообщил о плохой памяти. Таких оказалось 14 процентов. Авторы связывают выявленный эффект не с ранними признаками деменции, а со стрессом, вызванным многозадачностью - необходимостью одновременно отвечать на СМС, электронную почту, общаться в социальных сетях и так далее.

«Полученные результаты показывают важность донесения до сознания людей молодого и среднего возраста важности здорового образа жизни, в том числе для сохранения памяти», - отметил лидер группы исследователей, директор Центра по изучения долгожительства Калифорнийского университета Гэри Смолл (Gary Small).