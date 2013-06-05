Сердечная недостаточность связана с ранним климаксом у мужчин

Сердечная недостаточность ускоряет процессы старения и приводит к раннему климаксу у мужчин. Как показали результаты исследования, представленные на проходящем в Лиссабоне (Португалия) ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов Heart Failure Congress 2013, у мужчин с нарушением сердечной функции раннее (до 50-60 лет) наступление синдрома андропаузы (СА, по аналогии с менопаузой у женщин) встречается в четыре раза чаще, чем у не страдающих заболеваниями сердца, сообщает EurekAlert!.

Мужской климакс (андропауза), сигнализирующий о завершении функционирования репродуктивной системы, сопровождается снижением выработки мужских половых гормонов, в первую очередь тестостерона, что порождает ряд клинических симптомов - эректильную дисфункцию, утрату либидо, психологические проблемы, расстройство сна, мышечную слабость и так далее.

Группа специалистов из Вроцлавского медуниверситета (Польша) под руководством профессора Эвы Янковской (Ewa A. Jankowska) сравнили степень превалирования СА и выраженность его симптомов у 232 мужчин в возрасте 40-80 лет с диагнозом "систолическая сердечная недостаточность" и 362 участников контрольной группы того же возраста.

Было установлено, что СА присутствует у трети мужчин-"сердечников" вне зависимости от возраста. В возрастной группе 40-59 лет у мужчин с нарушением сердечной деятельности СА встречался в четыре раза чаще, чем у членов контрольной группы того же возраста, при этом симптомы расстройства, в особенности сомато-вегетативные и касающиеся сексуальной функции, у "сердечников" были гораздо более выраженными.

У мужчин более старшей возрастной группы, 60-80 лет, присутствие СА и тяжесть симптомов не зависела от наличия или отсутствия сердечной недостаточности.

Ранее высказывались предположения, что дефицит мужских гормонов при сердечной недостаточности может быть вызван нарушающими их метаболизм лекарственными препаратами, прописываемыми для поддержания функции сердца. Однако авторы делают вывод, что сердечная недостаточность сама по себе влияет на функцию эндокринных желез, вызывая дефицит мужских половых гормонов, ускоряет естественный процесс старения и ведет к раннему климаксу.

Как отметила профессор Янковска, необходимы дальнейшие исследования в этом направлении, чтобы выяснить, сможет ли гормонозамещающая терапия улучшить качество жизни таких больных.