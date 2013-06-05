У берегов острова Гавайи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло сегодня у берегов острова Гавайи.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 54 километрах к юго-востоку от города Пахала на крупнейшем острове Гавайского архипелага. Очаг землетрясения залегал на глубине 40,9 километра.

О жертвах и разрушениях в результате подземных толчков не сообщается. Угрозы возникновения цунами нет.