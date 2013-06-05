У берегов острова Гавайи произошло землетрясение
09:49, 05 июня 2013Зарубежные новости
1
Магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло сегодня у берегов острова Гавайи.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился в 54 километрах к юго-востоку от города Пахала на крупнейшем острове Гавайского архипелага. Очаг землетрясения залегал на глубине 40,9 километра.
О жертвах и разрушениях в результате подземных толчков не сообщается. Угрозы возникновения цунами нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter