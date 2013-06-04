В Праге уровень воды постепенно снижается

"Большая вода" прошла через Прагу, защитные барьеры выдержали натиск стихии, сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на информацию государственной гидрометеослужбы.

Как передает РИА «Новости», по данным метеорологов, в пик наводнения через Влтаву протекало 3210 кубометров воды в секунду. "В настоящее время скорость течения составляет 3190 кубометров в секунду и, уровень воды продолжает постепенно снижаться", - сказал представитель магистрата Праги Роман Финкоус.

Накануне защитные барьеры в столице Чехии были укреплены с расчетом, чтобы выдержать натиск воды в 4160 кубометров в секунду. Нормальным объемом для Влтавы считается 149 кубометров в секунду. Кроме того, сегодня не планируется открывать шлюзы на Влтавском каскаде, это означает, что уровень воды в реке увеличиваться не будет.

Сообщается, что во время катастрофического наводнения в августе 2002 года, когда защитные барьеры не выдержали напора стихии, и вода хлынула на улицы столицы Чехии, через Влтаву протекало 5300 кубометров воды в секунду.

Напомним, чрезвычайное положение в связи с наводнением было введено 2 июня правительством страны во всех краях Чехии, за исключением Пардубицкого края.