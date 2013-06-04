Жители Праги готовятся к эвакуации из-за пика наводнения
09:25, 04 июня 2013Зарубежные новости
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Есть жертвы и пропавшие без вести
Пик наводнения чешской столице предстоит пережить завтра в связи с поступлением воды из реки Бероунки. Об этом сообщил представитель кризисного штаба, цитирует ИТАР-ТАСС.
По его словам, жертвами стихии стали шесть человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести. В Праге готовится эвакуация еще нескольких сотен горожан.
Уровень воды во Влтаве продолжает подниматься - примерно на 20 см в час. Уже затоплены острова в центральной части Праги, из воды видны только кроны вековых деревьев. Благодаря водозащитным заграждениям пока удалось преградить путь воде на улицы районов Мала Страна, где находится музей Франца Кафки.
В Чехии с наводнениями борются 15 тыс пожарных и 3 тыс военнослужащих. Спасены около 250 человек.
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