Бананы сократят риск развития патологий сердца

Фрукты и овощи полезны для здоровья человека. Уже давно установлено, что за счет содержания в том или ином овоще или фрукте различных полезных веществ, они делают разное, но всегда положительное влияние на здоровье человека, пишут иностранные СМИ.

Последнее исследование нидерландских специалистов показало, что употребление в пищу фруктов, которые имеют белую мякоть, позволяет сократить риск развития патологий сердечно-сосудистой системы. Ученые считают, что употребление всего двухсот граммов таких фруктов в день помогает на п`пятьдесят процентов сократить риск развития инфаркта миокарда.

Для исследования было отобрано несколько десятков человек. Каждый день участники должны были с`едать указанное количество фруктов. При проведении исследования использовались яблоки, груши и бананы.. Кроме того, в отдельную контрольную группу было выделено несколько участников, которые на протяжении эксперимента питались фруктами, мякоть которых имела другой, не белый цвет - красный, зеленый и оранжевый. В завершение научной работы организаторы были нимало удивлены тем, что положительным эффектом на здоровье`я сердечного м`яза и сосудов владели только яблоки, груши и бананы. Остальные же фруктов не имели аналогичного действия.

В данный момент авторы исследования собираются установить, какие конкретно ингредиенты фруктов с белой м`якоттю, имеют свойства защищать сердце от разнообразных недугов.