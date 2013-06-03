Апельсин и вишня смягчают воспалительные процессы

В апельсине важна высокая концентрация витамина С, которая – согласно современным натуропатам – способна предотвратить повреждение ДНК и замедлить процессы естественного старения. В апельсинах содержатся около 60 различных флавоноидов, антиоксиданты гесперетин и нарингин, улучшающие зрение и здоровье глаз. Есть в апельсинах и такой компонент, как пектин, обладающий слабительным действием. Тем самым апельсины защищают слизистую оболочку толстой кишки, одновременно связывая химические вещества в толстой кишке, приводящие к онкологическим заболеваниям. Кроме того, апельсины препятствуют образованию камней в почках и укрепляют общий иммунитет организма. Три или больше апельсинов в неделю – и вы получите оздоровительный эффект в полном объеме.

Чрезвычайно полезна для человека и вишня, особенно для сердечно–сосудистой системы. В вишне, особенно в кислых сортах, содержится антоциан, способный убивать гены в раковых клетках. Найдены доказательства, что компоненты кислой вишни эффективно борятся с окнологически больными клетками толстой кишки человека и с аденомой предстательной железы. Более того, при регулярном употреблении ягоды вишни внутрь могут переключать работу сигнальных молекул на поверхности клеток, задействованных в развитии раковых опухолей, таких как фактор некроза опухоли.

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