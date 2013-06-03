Чем полезны фисташки

Согласно результатам новых исследований, проведенных учеными, регулярное употребление фисташек, кроме других их положительных свойств, помогает усилить мужскую потенцию, пишут иностранные СМИ.

По мнению специалистов, это обусловлено тем, что в этом виде орехов содержится большое количество антиоксидантов, растительных белков и пищевых волокон.

Как отмечают врачи, эректильная дисфункция является одним из самых распространенных нарушений и характеризуется неспособностью мужчины развивать или поддерживать эрекцию во время сексуального контакта. Тесно связанные с ней такие заболевания, как повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина в сыворотке крови, проблемы с сердцем и сосудами с периферическими. В свою очередь антиоксиданты и ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в фисташках, предоставляют вираженийх положительный эффект при наличии всех этих болезней, а также способствуют улучшению кровообращения в тканях полового члена, помогая стимулировать мужскую сексуальную функцию.

В рамках эксперимента ученые в течение трех недель наблюдали за 17 добровольными участниками, которые страдали эректильной дисфункцией. В состоянии мужчин, в рацион которых в течение этого времени входили фисташки, были отмечены значительные улучшения. Кроме того, как было установлено в ходе более ранних исследований, употребление орехов 1-4 раза в неделю помогает в среднем вдвое снизить вероятность развития ишемической болезни сердца и улучшить липидный обмен.