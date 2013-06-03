В Саудовской Аравии - три новых случая смерти от коронавируса

Минздрав Саудовской Аравии сообщил о трех новых случаях летального исхода от коронавируса в стране.

Как передает РИА «Новости», ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала о 30 погибших и 51 случае заболевания. В Саудовской Аравии зафиксированы 24 смертельных случая.

Впервые новый опасный коронавирус был обнаружен в сентябре 2012 года в Саудовской Аравии. На данный момент случаи заражения этим вирусом были зафиксированы также во Франции, в Германии, Иордании и Великобритании. У заразившихся наблюдаются симптомы, похожие на атипичную пневмонию.

Геном нового вируса впервые был расшифрован в нидерландском медицинском центре имени Эразма, где вирусу был присвоен индекс hCoV-EMC (human Corona Virus-Erasmus Medical Centre). Вирусы, относящиеся к семейству коронавирусов (они получили это название за многочисленные выросты на поверхности, напоминающие солнечную корону), вызывают разные заболевания - от простуды до атипичной пневмонии (SARS).

Вспышка SARS была зафиксирована в ноябре 2002 года в Южном Китае и распространилась на территории 29 государств. Возбудителем этой инфекции стал коронавирус SARS-CoV.