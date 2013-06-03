В Чехии - режим чрезвычайного положения, дожди не прекращаются

Правительство Чехии ввело в стране режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Чешские новости».

Чрезвычайное положение объявлено по всей Чехии, кроме Пардубицкого края.

Третий уровень опасности объявлен в 50 городах Чехии. В Праге идет эвакуация местного населения из зон затопления. В центральной Чехии дожди не прекращаются, уровень воды в реках продолжает увеличиваться.

Как сообщают «Чешские новости», в Праге закрыты восемь станций метрополитена,

Вода в реке Влтава прибывает быстрее, чем ожидали чешские спасательные службы. Известно об одной погибшей и трех пропавших.